Как выбрать зрелый ананас и не купить «кислятину»
Недоспелый ананас фактически непригоден в пищу и может стать разве что украшением праздничного стола. Более того, полноценно он уже не дозреет. Чтобы не портить настроение обжигающей кислотой зеленого фрукта, предлагаем грамотно подойти к выбору. Как вычислить самый сладкий ананас на прилавке, рассказал шеф-повар Алексей Павлов в беседе с «РБК Стиль».
«По цвету листья должны быть зеленые. Если они немного заветренные — это хорошо. Когда присутствует много коричневого цвета, это значит, что фрукт держали в тепле, чтобы он дозрел. На запах тоже можно обратить внимание. Если он слишком яркий, то есть вероятность, что ананас перезрел и начал бродить», — объясняет эксперт.
Но главный способ определения зрелости связан с верхушкой из листьев — султаном. Попробуйте вытянуть листик-другой из розетки: если они легко вытаскиваются, то фрукт спелый, если нет, значит не дозрел.
Кроме того, недоспелые ананасы часто буквально зеленые, а зрелый плод будет в основном желто-коричневым, с подсохшим местом среза.