Как выбрать зрелый ананас и не купить «кислятину»

«По цвету листья должны быть зеленые. Если они немного заветренные — это хорошо. Когда присутствует много коричневого цвета, это значит, что фрукт держали в тепле, чтобы он дозрел. На запах тоже можно обратить внимание. Если он слишком яркий, то есть вероятность, что ананас перезрел и начал бродить», — объясняет эксперт.