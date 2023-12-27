Врач: на новогоднем столе не должно быть майонезных салатов

«Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваше любимое оливье и селедка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту. Шпроты содержат много соли, также в них могут быть ртуть и тяжелые металлы. Это медленно, но верно убивает ваш ЖКТ, почки и нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.