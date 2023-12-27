Технолог Ершова: салаты с вареными яйцами можно хранить 6 часов после заправки

Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки могут храниться лишь шесть часов. Об этом в беседе с Life рассказала доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, майонез и различные соусы значительно сокращают срок хранения блюд, ускоряя процесс развития микроорганизмов. "В холодильной камере при температуре +2...+6°C большинство салатов - из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса, птицы, копченостей, салаты и винегреты из вареных овощей - могут безопасно храниться не более 18 часов (а после заправки - только 12 часов)", - продолжила Ершова. Она посоветовала не готовить новогодние салаты в больших объемах, а те, что не съедены, хранить только в специальных пищевых контейнерах с герметичными крышками. Напомним, диетологи советуют в качестве альтернативы майонезу для заправки новогодних салатов использовать нежирную сметану или оливковое масло. По их мнению, это сделает блюдо менее вредным.