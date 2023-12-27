Диетолог рассказала, как вернуться в нормальное русло после новогоднего застолья

Эндокринолог-диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Москвы Анна Кривошеева в беседе с Life.ru рекомендует скорректировать питание, сделать небольшую детоксикацию организма: сократить потребление сладкого, солёного, жирного, увеличить употребление овощей и зелени, ограничить употребление алкоголя. Важно поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество воды, а также добавляя в неё лимон или огурец, помогающие выводить жидкость из организма.

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Кроме того, важно увеличить физическую активность: зарядка, прогулки, катание на коньках, танцы или занятия спортом помогут в этом.

Также массаж, лимфодренаж и контрастный душ могут вернуть коже лица свежесть, так как перепады температур стимулируют кровообращение и уменьшают отёки.