Диетолог рассказала, как вернуться в нормальное русло после новогоднего застолья
Эндокринолог-диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте Москвы Анна Кривошеева в беседе с Life.ru рекомендует скорректировать питание, сделать небольшую детоксикацию организма: сократить потребление сладкого, солёного, жирного, увеличить употребление овощей и зелени, ограничить употребление алкоголя. Важно поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество воды, а также добавляя в неё лимон или огурец, помогающие выводить жидкость из организма.
Кроме того, важно увеличить физическую активность: зарядка, прогулки, катание на коньках, танцы или занятия спортом помогут в этом.
Также массаж, лимфодренаж и контрастный душ могут вернуть коже лица свежесть, так как перепады температур стимулируют кровообращение и уменьшают отёки.
Ранее также технолог рассказала, как и сколько готовить салатов на Новый год, а диетологи посоветовали низкокалорийные блюда.