Нутрициолог назвала опасные сочетания продуктов

Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала, от каких пищевых сочетаний необходимо отказаться, чтобы не навредить организму.

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Первым таким сочетанием эксперт назвала яйца и бекон.

— С точки зрения здорового питания яйца с беконом — не лучший выбор, поскольку в таком блюде слишком большое количество животного белка, что повышает холестерин в крови. По этой причине омлет с ветчиной тоже стоит исключить из своего рациона, — объяснила она.

Вместо этого нутрициолог посоветовала есть продукты по отдельности, но в сочетании с овощами.

Помимо этого, стоит отказаться от хлопьев с апельсиновым соком. По словам Кузиной, апельсиновый сок снижает активность ферментов, которые расщепляют углеводы, чем и являются хлопья. Она посоветовала заменить сок на молоко.

Также не рекомендуется сочетать алкоголь и сладости. Сахар при таких обстоятельствах начинает «конкурировать» с алкоголем. Для организма важнее глюкоза, поэтому сначала он станет перерабатывать десерт. Как результат — сильные симптомы интоксикации, передает «АиФ»