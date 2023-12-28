Топ-5 красящих продуктов, которые точно испортят ваши зубы на Новый год

В преддверии новогодней ночи, в которую на праздничном столе всегда можно увидеть изобилие блюд и разнообразных угощений, стоит знать о том, что некоторые продукты представляют собой настоящую опасность для здоровья и белизны улыбки. Врач-стоматолог Луиза Автандилян назвала топ-5 продуктов, которые могут испортить ваши зубы за время зимних каникул.

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Красное вино

В красном вине содержится высокая концентрация пигментных веществ — антоцианов и танинов, которые при контакте с зубами могут привести к окрашиванию и образованию на их поверхности стойких темных пятен. Кроме того, состав этого популярного алкогольного напитка включает в себя кислоты, способные ослаблять и даже разрушать зубную эмаль при его чрезмерном употреблении.

Фрукты и ягоды

Овощи, фрукты и ягоды, которые присутствуют на праздничном столе большинства россиян в новогоднюю ночь — например, свекла в «Сельди под шубой» или различные виды ягод и фруктов, включая чернику, ежевику, красную и черную смородину, гранат и красный виноград, тоже содержат в себе пигменты — антоцианы и ликопины, которые могут вызвать изменение цвета зубной эмали. Фруктовые соки — вишневый, гранатовый или томатный — также оказывают окрашивающий эффект, особенно если они являются концентрированными.

Кофе и чай

Крепкий кофе и черный чай — два самых известных напитка, частое употребление которых приводит к потемнению зубной эмали и образованию пигментных пятен. Всё дело в большом количестве природных красителей — танинов, присутствующих в их составе. Разумеется, насовсем отказываться от кофе и чая не стоит — достаточно пользоваться простым, но действенным лайфхаком: пить напитки через трубочку или разбавлять их молоком, чтобы снизить окрашивающий эффект.

Приправы

Приправы к блюдам в виде соусов и специй — например, томатный кетчуп, соевый и бальзамический соус, карри и шафран, могут изменять цвет зубов в сторону темных оттенков, что значительно нарушает эстетическое восприятие улыбки. Это обусловлено входящими в их состав натуральными и пищевыми красителями, а также активными кислотами, которые делают зубную эмаль более уязвимой перед воздействием бактерий.

Цитрусовые

На новогоднем столе почти в каждой семье можно увидеть множество различных цитрусовых — например, мандарины, апельсины, помело и грейпфруты. Без сомнения, свежие цитрусовые полезны для здоровья, однако они также могут негативно влиять на состояние зубов. Фруктовые кислоты, входящие в их состав, снижают уровень PH в полости рта, что вызывает эрозию зубной эмали и развитие ее повышенной чувствительности.

Важно помнить, что регулярное употребление красящих продуктов может привести к изменению оттенка зубной эмали. Чтобы этого избежать, необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта — после еды рекомендуется пользоваться флоссом и специальным ополаскивателем или полоскать рот чистой водой, чтобы смыть молекулы пигментных веществ с поверхности зубов. Кроме того, регулярно посещайте стоматолога и проходите сеансы профессиональной чистки и отбеливания зубов — данные меры позволят вам добиться идеальной улыбки и сохранить ее на долгие годы.