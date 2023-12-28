Диетолог объяснила, почему переедание икры опасно

Переедание красной икры чревато аллергическими реакциями и набором лишнего веса, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Чижикова. По ее словам, потребление этого продукта рекомендуется ограничить 20-25 граммами в день.

Красная икра является продуктом с высоким содержанием калорий. Переедание красной икры может привести к набору веса. Красная икра также содержит большое количество соли: в 100 г содержится примерно 3 г соли. Потребление большого количества соли может вызвать повышение артериального давления и другие проблемы со здоровьем, — пояснила врач.

Последствиями переедания могут стать тошнота и рвота, диарея, изжога, отеки и аллергии, рассказала гастроэнтеролог. Чтобы сделать бутерброды с красной икрой более полезными, диетолог посоветовала использовать цельнозерновой хлеб вместо белого и заменить сливочное масло на авокадо. Кроме того, рекомендуемую суточную норму икры можно разделить на несколько приемов — например, 10 г икры на завтрак и 10 г на ужин.

Икру необходимо есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, посоветовала специалист. Не стоит употреблять икру на голодный желудок и вместе с другими жирными продуктами.