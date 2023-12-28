Роскачество посоветовало покупать готовые салаты без заправки

Покупать готовые салаты в магазине лучше всего без заправки. Такой вариант увеличивает срок годности блюда, рассказали ТАСС в Роскачестве. "Салаты в идеале не должны быть заправлены соусами, желательно, чтобы производитель клал их отдельно", - пояснила заместитель директора департамента принципов пищевой безопасности ХАССП (Роскачество) Олеся Куликова. Она добавила, что срок годности салата можно исчислять часами и посоветовала в качестве заправки использовать йогурт, оливковое масло, майонез или сметану. Куликова предупредила, что при вскрытии упаковки нужно оценить запах блюда, оценить ингредиенты с точки зрения порчи и заветривания. В Роскачестве посоветовали покупать салаты непосредственно перед новогодним застольем и съедать их в первую очередь. В ведомстве обратили внимание, что продавцы могут просто переклеивать этикетки, безопаснее покупать готовую еду в крупных магазинах с высокой проходимостью.