Врач перечислила запрещенные при сахарном диабете продукты

Людям, у которых выявили сахарный диабет второго типа, следует исключить из своего рациона все сладкие фрукты и ягоды, картофель, шлифованные сорта риса, а также пшеничную и манную крупу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-профилактика Эвелину Овнаняну. По ее словам, при этом заболевании нельзя употреблять в пищу белый или черный хлеб из муки высшего сорта. Кроме того, из рациона необходимо убрать молоко. Вместе с тем она призвала не есть тыкву, вареную свеклу и морковь, консервированную кукурузу и горошек, пшено, лапшу, копчености и сосиски. Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, что топинамбур полезен при сахарном диабете. В этом растении содержатся пребиотические вещества, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору желудочно-кишечного тракта. Топинамбур содержит природный полисахарид, который снижает уровень глюкозы в крови и улучшает обмен липидов.