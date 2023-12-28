Шеф-повар рассказал, как правильно хранить фрукты

Шеф-повар Сидоркин рассказал, как правильно хранить фрукты
В новогодние каникулы многие делают запас фруктов и овощей — чтобы в дни отдыха пореже ходить по магазинам. Шеф-повар Денис Сидоркин дал советы по длительному хранению фруктов.
Эксперт объяснил, что не нужно хранить в холодильнике ананас, бананы и авокадо. Их лучше хранить при комнатной температуре в темном месте в коробке или в тумбочке. В холодильнике нужно хранить ягоды и виноград.
При хранении фруктов в холодильнике нужно обернуть их в полиэтиленовые пакеты, иначе они будут сохнуть.
На подоконнике можно хранить яблоки, апельсины, мандарины, киви, передает Pravda.ru.