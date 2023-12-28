Рецепт курицы со сметаной и гречкой в горшочке

Вопрос, что приготовить, волнует каждую хозяйку. Обратите внимание на рецепт сытного горячего блюда: курица со сметаной и гречкой. Вы можете приготовить его на праздничный обед или ужин и даже на Новый год. Это блюдо готовится в горшочке, поэтому оно выглядит особенно аппетитно.

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Для приготовления курицы со сметаной и гречкой вам понадобится:

3 куриных филе;

2 стакана гречки;

1 морковь;

1 луковица;

300 гр негустой сметаны;

2 зубчика чеснока;

растительное масло;

соль, перец.

Согласно рецепту, сначала подготавливаем ингредиенты. Куриное филе нужно порезать на кусочки. Также необходимо мелко порезать лук и натереть на терке морковь.

Подготовьте гречку: сварите крупу до полуготовности в подсоленной воде. Включите духовку для разогрева.

После этого обжариваем курицу на растительном масле. В этом же масле обжарьте лук и морковь.

В глиняный горшочек уложите слоями гречку, овощи, куриное филе. Сделайте соус: смешайте сметану, мелко порубленный чеснок и соль с перцем. Этим соусом залейте содержимое горшочка.

Закройте горшочек крышкой и поставьте в духовку. Запекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов. Все! Горячее сытное блюдо готово!