Нарколог Холдин назвал правила подготовки организма к праздничным застольям

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, как избежать негативных последствий для здоровья после праздничных застолий.

Он отметил, что перед Новым годом у большинства людей проходят корпоративы и встречи с друзьями. Многие так ждут новогодних праздников, что разрешают себе расслабиться и на первом же застолье перебирают с алкоголем.

Холдин отметил, что любой алкоголь не будет полезен для организма.

— Но если вы все же решили встретить праздник со спиртным, то стоит отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам, сухому вину или шампанскому брют, — объяснил он.

Эксперт добавил, что не стоит пить на голодный желудок. Также он отметил, что лучше всего в новогодние праздники отдать предпочтение общению с близкими и друзьями, передает «Радио 1».