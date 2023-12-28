Нарколог Холдин назвал правила подготовки организма к праздничным застольям
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, как избежать негативных последствий для здоровья после праздничных застолий.
Он отметил, что перед Новым годом у большинства людей проходят корпоративы и встречи с друзьями. Многие так ждут новогодних праздников, что разрешают себе расслабиться и на первом же застолье перебирают с алкоголем.
Холдин отметил, что любой алкоголь не будет полезен для организма.
— Но если вы все же решили встретить праздник со спиртным, то стоит отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам, сухому вину или шампанскому брют, — объяснил он.
Эксперт добавил, что не стоит пить на голодный желудок. Также он отметил, что лучше всего в новогодние праздники отдать предпочтение общению с близкими и друзьями, передает «Радио 1».
В праздничную ночь, как и на протяжении всего года, трем группам россиян стоит воздержаться от употребления алкоголя, чтобы не навредить своему здоровью.