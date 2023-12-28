Как приготовить самый вкусный кофе, выяснили ученые

Кофе любят миллионы. Однако мало кому из ценителей этого напитка удается приготовить его самостоятельно таким же вкусным, как это делают в кафе. Однако недавно ученые выяснили, что надо добавить в свой напиток, чтобы тот получился воистину отменным.

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О том, как приготовить самый вкусный кофе, сообщил журнал Matter.

Известно, что частички кофе при помоле электризуются, что приводит к тому, что они хуже взаимодействуют с кипятком. Частички кофе в таком случае образовывают микроскопические комки, которые не пропускают воду. По этой причине в напитке куда меньше вкуса и аромата.

По мнению ученых, для сохранения вкусовых качеств кофейных зерен следует добавить воду к зернам до помола.

«Добавление очень небольшого количества воды нивелирует электростатический заряд и предотвращает образование комков. Это приводит к меньшему количеству отходов и улучшению экстракции из кофе при заварке. При помоле кофе дома я бы порекомендовал начать с добавления всего одной капли воды, постепенно увеличивая ее количество, и определив оптимальную дозу — в этом процессе есть немало нюансов», — пояснил доцент кафедры вычислительной химии материалов в Университете Орегона Кристофер Хендон.

Исследователи утверждают, что такой прием особенно эффективен при приготовлении эспрессо или фильтрованного кофе. Для готовки напитка в турке он не подходит.