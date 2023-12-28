Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат на поставки свинины в КНР

Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России в КНР. Об этом сообщается на сайте службы. Как отмечается, это еще один шаг к открытию китайского рынка для российской свинины. В настоящее время Россельхознадзор ожидает результаты оценки системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции, проведенной представителями ГТУ КНР. До этого стало известно, что вопрос об открытии экспорта свинины для российских поставщиков в Китай был поднят в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в КНР с 22 по 24 мая. "Китайский таможенный комитет и Россельхознадзор в постоянном диалоге по открытию поставок свинины из РФ. В рамках майского визита Михаил Владимирович (Мишустин) эту тему также поднимал. Переговорный процесс продолжаем", — прокоментировала тогда ситуацию вице-премьер Виктория Абрамченко. По данным Минэка РФ поставки свинины в Китай из России могут начаться уже в апреле мае 2024 года.