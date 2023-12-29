Россиянам раскрыли реальную стоимость качественной красной икры

На рыбообрабатывающем предприятии «Янтарное» раскрыли реальную стоимость качественной красной икры. Там сообщили, что цена за баночку весом 140 граммов должна начинаться от 550 рублей. Представитель фирмы «СКИТ» в беседе с «Известиями» добавил, что дешевле пяти тысяч рублей один килограмм кетовой икры стоить не может.

«Надо внимательно прочитать информацию на упаковке: состав, из какого сырья изготовлена икра, какие консерванты добавлены. Красная икра должна быть выработана из одного вида рыбы, и говорит об этом наименование на баночке», — рассказали на предприятии. Специалисты «Янтарного» также посоветовали проверять дату изготовления на упаковке. По их словам, хорошая красная икра будет из рыбы, выловленной в июле-сентябре, когда проходит период путины.

Покупать продукт россиянам рекомендовали в торговых центрах или специализированных магазинах, так как в этих местах у товара точно будут сопроводительные и иные документы, подтверждающие его качество.