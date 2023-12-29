На продуктах может появиться маркировка об использовании насекомых

Роспотребнадзор поддержал предложение о дополнительном информировании потребителей в наглядной форме на продуктах, полученных с использованием насекомых, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с предложением разработать маркировку такой пищевой продукции. Вопрос изменений техрегламента нужно решить комплексно, после завершения процедур, подтверждающих безопасность для здоровья нового вида продукции, и ее госрегистрации, заключается в документе.