Успеть за 30 минут. Ленивые рецепты для новогоднего стола
В новогодней суете мы порою настолько устаём, что мысли о праздничном столе вводят в депрессию. Не каждому хочется перед торжеством проводить несколько часов у плиты. В этом материале мы собрали самые простые блюда, время на приготовление которых у вас не отнимет более 30 минут. Кроме того, они содержат меньше ингредиентов, что делает их более доступными и экономичными. Это ни в ком случае не делает их скучными, такие угощения включают в себя множество разных вкусов и текстур, что сделает новогодний стол разнообразным.
Нам было лень высчитывать соотношение продуктов в каждом блюде, поэтому ленивым кулинарам рекомендуем брать ингредиенты на глаз. А проиллюстрировать предложенные блюда мы попросили нейросеть.
Горячие блюда
Куриное филе на сковороде
Вам потребуется:
- куриные грудки;
- листы из пергамента для жарки со специями.
Каждый кусочек необходимо отбить и обернуть в листы, пропитанные специями, выложить на сухую сковороду (без масла) и обжаривать по 7-10 минут с каждой стороны.
Картофель в гнёздах
Вам потребуется:
- картофель;
- бекон нарезанный;
- сыр;
- приправа по вкусу;
- соль.
Картофелины маленького размера необходимо очистить от кожуры и отварить в солёной воде. В силиконовые формы для кексов уложить ломтики бекона, сверху картофель, посыпать приправой и натёртым сыром. Сверху прикрыть ещё одним ломтиком бекона. Картофельные гнёзда помещаем в духовку, выпекать следует 10 минут при температуре 180 градусов.
Отбивные из свинины с помидором
Вам потребуется:
- свинина (карбонад);
- яйца;
- пшеничная мука;
- помидоры;
- твёрдый сыр;
- сметана и специи (соль, перец).
Мясо нарежьте на порционные кусочки и отбейте с помощью кухонного молотка. В отдельной миске смешайте яйца и муку, каждый кусочек обмакните в смесь и обжарьте на горячей сковородке по минуте с каждой стороны. Затем выложите мясо на противень, смажьте сметаной, посыпьте сверху выложите нарезанные кружочками помидоры, посыпьте тёртым сыром. Запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Авокадо в духовке
Вам потребуется:
- яйца;
- авокадо;
- соль и приправы по вкусу.
Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, уберите часть мякоти. В каждую половинку разбейте по яйцу, посолите. Поставьте авокадо в разогретую до 180°С духовку и запекайте около 10-15 минут до готовности яиц. Готовое блюдо можно приправить прованскими травами.
Картофель по-деревенски
Вам потребуется:
- картофель;
- масло растительное;
- соль и специи по вкусу.
Картофель необходимо промыть и нарезать небольшими дольками. Далее посыпать специями, добавить подсолнечное масло и перемешать. Запекать на противне около 40 минут при температуре 180 градусов.
Холодные блюда
Салат с корейской морковью и сухариками
Вам потребуется:
- корейская морковь;
- сервелат;
- огурцы свежие;
- сухарики ржаные;
- майонез.
Огурцы и сервелат нарежьте соломкой, добавьте морковь и сухарики. Заправляем салат майонезом и перемешиваем ингредиенты. Можно добавить чеснок по вкусу. Салат необходимо съедать в первую очередь, потому что сухарики со временем теряют свою хрусткость.
Салат "Париж"
Вам потребуется:
- куриное филе;
- огурцы маринованные;
- яблоки кислые;
- зелень;
- сметана.
Отварите куриное филе, остудите и нарежьте все ингредиенты крупными кубиками. Заправьте салат сметаной и посыпьте зеленью.
Салат с куриной грудкой
Вам потребуется:
- куриные грудки;
- огурцы свежие;
- яйца;
- кукуруза консервированная;
- майонез или любой соус по вкусу.
Грудку и яйца предварительно отварите и остудите. Нарежьте небольшими кубиками огурцы, птицу и яйца. Возьмите большую плоскую тарелку, в центр её поставьте соусник с майонезом. Выложите все ингредиенты сегментами, разделив тарелку на 4 части. Смешивайте ингредиенты у себя в тарелке.
Закуски
Канапе
Канапе - это самый простой и быстрый способ создать праздничное блюдо из подручных продуктов. Вкусно, удобно и красиво. Вот несколько по-настоящему вкусных комбинаций:
- сыр, ветчина, ананас;
- авокадо, помидоры черри, оливки;
- чёрный хлеб, сельдь солёная, лимон или кислое яблоко;
- виноград, киви, апельсин, сыр;
- белый хлеб, ветчина, помидор, сыр;
- крабовые палочки, оливки, огурец, сыр.
Сырная тарелка
Это блюдо приготовить сможет каждый. Его рецепт максимально прост, а на сервировку не уйдёт много времени. Главное, придерживаться следующей формулы: один твёрдый сыр, один мягкий сыр, один изысканный сыр. Подойдут следующие сорта сыра: пармезан, гауда, козий сыр, камамбер или сыр с голубой плесенью. Чем больше видов, тем интереснее получится ваша тарелка. Всё зависит от ваших вкусовых предпочтений и финансовых возможностей.
Закуска из тёртого сыра и моркови
Вам потребуется:
- сыр твёрдый;
- морковь свежая;
- чеснок;
- соль;
- майонез.
Морковь очищаем от кожуры, затем натираем её и сыр на мелкой тёрке, добавляем измельчённый чеснок, заправляем майонезом и перемешиваем. К закуске можно подать хлебцы или тонкие ломтики серого или чёрного хлеба.
Десерты
"Еловые шишки"
Вам потребуется:
- кукурузные хлопья глазированные;
- дроблёные грецкие орехи;
- молоко сгущённое варёное;
- сахарная пудра.
В миске необходимо смешать кукурузные хлопья, орехи и сгущёнку. Затем из полученной смеси лепим конусообразные пирамидки (можно использовать рюмки или бокалы, смоченные внутри водой) и отправляем десерт в холодильник на три часа. После этого выкладываем пирамидки на блюдо и посыпаем через сито сахарной пудрой. Употреблять такие сладости в больших не рекомендуется, энергетическая ценность одного десерта составляет около 650 ккал.
Чизкейк с яблоками
Вам потребуется:
- яблоки;
- творог мягкий;
- ванильный сахар;
- печенье.
Яблоки нужно нарезать кубиками, печенье измельчить до состояния крошки. Творог смешать с ванильным сахаром. На дно стакана или в пиалу выложить слой печенья, потом ванильный творог, а сверху присыпать яблоками. Поставить в холодильник примерно на час. Можно украсить листочками мяты.
Фрукты в "стекле"
Вам потребуется:
- сахар;
- вода;
- лимонный сок;
- свежие фрукты.
Возьмите любимые фрукты или ягоды, главное, чтобы они нанизывались на шпажку и были небольшого размера. Подготовьте глубокую ёмкость с ледяной водой для купания в ней ингредиентов. Соединяем сахар (примерно 200 г), воду (70 мл) и лимонный сок (1 ч. л.) в сотейнике, ставим на огонь. Дожидаемся кипения и уменьшите огонь. Сироп следует варить около 15 минут до золотистого цвета. Погружаем фрукты в карамель и сразу же окунаем в ледяную воду, держим в ней 5-6 секунд. Фрукты после купания следует зафиксировать в стоячем положении для окончательного застывания.