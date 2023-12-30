Успеть за 30 минут. Ленивые рецепты для новогоднего стола

В новогодней суете мы порою настолько устаём, что мысли о праздничном столе вводят в депрессию. Не каждому хочется перед торжеством проводить несколько часов у плиты. В этом материале мы собрали самые простые блюда, время на приготовление которых у вас не отнимет более 30 минут. Кроме того, они содержат меньше ингредиентов, что делает их более доступными и экономичными. Это ни в ком случае не делает их скучными, такие угощения включают в себя множество разных вкусов и текстур, что сделает новогодний стол разнообразным.

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Нам было лень высчитывать соотношение продуктов в каждом блюде, поэтому ленивым кулинарам рекомендуем брать ингредиенты на глаз. А проиллюстрировать предложенные блюда мы попросили нейросеть.

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Горячие блюда

Куриное филе на сковороде

Вам потребуется:

куриные грудки;

листы из пергамента для жарки со специями.

Каждый кусочек необходимо отбить и обернуть в листы, пропитанные специями, выложить на сухую сковороду (без масла) и обжаривать по 7-10 минут с каждой стороны.

Картофель в гнёздах

Вам потребуется:

картофель;

бекон нарезанный;

сыр;

приправа по вкусу;

соль.

Картофелины маленького размера необходимо очистить от кожуры и отварить в солёной воде. В силиконовые формы для кексов уложить ломтики бекона, сверху картофель, посыпать приправой и натёртым сыром. Сверху прикрыть ещё одним ломтиком бекона. Картофельные гнёзда помещаем в духовку, выпекать следует 10 минут при температуре 180 градусов.

Отбивные из свинины с помидором

Вам потребуется:

свинина (карбонад);

яйца;

пшеничная мука;

помидоры;

твёрдый сыр;

сметана и специи (соль, перец).

Мясо нарежьте на порционные кусочки и отбейте с помощью кухонного молотка. В отдельной миске смешайте яйца и муку, каждый кусочек обмакните в смесь и обжарьте на горячей сковородке по минуте с каждой стороны. Затем выложите мясо на противень, смажьте сметаной, посыпьте сверху выложите нарезанные кружочками помидоры, посыпьте тёртым сыром. Запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Авокадо в духовке

Вам потребуется:

яйца;

авокадо;

соль и приправы по вкусу.

Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, уберите часть мякоти. В каждую половинку разбейте по яйцу, посолите. Поставьте авокадо в разогретую до 180°С духовку и запекайте около 10-15 минут до готовности яиц. Готовое блюдо можно приправить прованскими травами.

Картофель по-деревенски

Вам потребуется:

картофель;

масло растительное;

соль и специи по вкусу.

Картофель необходимо промыть и нарезать небольшими дольками. Далее посыпать специями, добавить подсолнечное масло и перемешать. Запекать на противне около 40 минут при температуре 180 градусов.

Холодные блюда

Салат с корейской морковью и сухариками

Вам потребуется:

корейская морковь;

сервелат;

огурцы свежие;

сухарики ржаные;

майонез.

Огурцы и сервелат нарежьте соломкой, добавьте морковь и сухарики. Заправляем салат майонезом и перемешиваем ингредиенты. Можно добавить чеснок по вкусу. Салат необходимо съедать в первую очередь, потому что сухарики со временем теряют свою хрусткость.

Салат "Париж"

Вам потребуется:

куриное филе;

огурцы маринованные;

яблоки кислые;

зелень;

сметана.

Отварите куриное филе, остудите и нарежьте все ингредиенты крупными кубиками. Заправьте салат сметаной и посыпьте зеленью.

Салат с куриной грудкой

Вам потребуется:

куриные грудки;

огурцы свежие;

яйца;

кукуруза консервированная;

майонез или любой соус по вкусу.

Грудку и яйца предварительно отварите и остудите. Нарежьте небольшими кубиками огурцы, птицу и яйца. Возьмите большую плоскую тарелку, в центр её поставьте соусник с майонезом. Выложите все ингредиенты сегментами, разделив тарелку на 4 части. Смешивайте ингредиенты у себя в тарелке.

Закуски

Канапе

Канапе - это самый простой и быстрый способ создать праздничное блюдо из подручных продуктов. Вкусно, удобно и красиво. Вот несколько по-настоящему вкусных комбинаций:

сыр, ветчина, ананас;

авокадо, помидоры черри, оливки;

чёрный хлеб, сельдь солёная, лимон или кислое яблоко;

виноград, киви, апельсин, сыр;

белый хлеб, ветчина, помидор, сыр;

крабовые палочки, оливки, огурец, сыр.

Сырная тарелка

Это блюдо приготовить сможет каждый. Его рецепт максимально прост, а на сервировку не уйдёт много времени. Главное, придерживаться следующей формулы: один твёрдый сыр, один мягкий сыр, один изысканный сыр. Подойдут следующие сорта сыра: пармезан, гауда, козий сыр, камамбер или сыр с голубой плесенью. Чем больше видов, тем интереснее получится ваша тарелка. Всё зависит от ваших вкусовых предпочтений и финансовых возможностей.

Закуска из тёртого сыра и моркови

Вам потребуется:

сыр твёрдый;

морковь свежая;

чеснок;

соль;

майонез.

Морковь очищаем от кожуры, затем натираем её и сыр на мелкой тёрке, добавляем измельчённый чеснок, заправляем майонезом и перемешиваем. К закуске можно подать хлебцы или тонкие ломтики серого или чёрного хлеба.

Десерты

"Еловые шишки"

Вам потребуется:

кукурузные хлопья глазированные;

дроблёные грецкие орехи;

молоко сгущённое варёное;

сахарная пудра.

В миске необходимо смешать кукурузные хлопья, орехи и сгущёнку. Затем из полученной смеси лепим конусообразные пирамидки (можно использовать рюмки или бокалы, смоченные внутри водой) и отправляем десерт в холодильник на три часа. После этого выкладываем пирамидки на блюдо и посыпаем через сито сахарной пудрой. Употреблять такие сладости в больших не рекомендуется, энергетическая ценность одного десерта составляет около 650 ккал.

Чизкейк с яблоками

Вам потребуется:

яблоки;

творог мягкий;

ванильный сахар;

печенье.

Яблоки нужно нарезать кубиками, печенье измельчить до состояния крошки. Творог смешать с ванильным сахаром. На дно стакана или в пиалу выложить слой печенья, потом ванильный творог, а сверху присыпать яблоками. Поставить в холодильник примерно на час. Можно украсить листочками мяты.

Фрукты в "стекле"

Вам потребуется:

сахар;

вода;

лимонный сок;

свежие фрукты.