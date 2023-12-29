Назван самый надоевший россиянам салат: он вряд ли обрадует гостей

Опрос россиян показал, какое блюдо — любимчик новогоднего стола, а какое уже основательно надоело. В исследовании приняло участие более семи тысяч интернет-пользователей по всей стране — результаты опубликовал портал IZ.ru. Голосующие выбирали блюдо, от которого устали, и блюдо, которое хотели бы видеть на новогоднем столе. Итак, больше всего респонденты устали от оливье — за него проголосовали 16% участников. Недалеко ушел и традиционный салат с крабовыми палочками — его к нелюбимым отнесли 13% опрошенных.

Но как бы странно это ни звучало, оливье попал и в список любимых новогодних блюд страны: ему достались голоса большинства, а это 26%. На втором почетном месте разместилась селедка под шубой, а бутерброды с красной икрой заняли третье место. Также в список блюд-фаворитов вошли холодец и бутерброды с красной рыбой. Минимум голосов получили курица с картошкой в духовке (5%), мясо по-французски (5%), крабовый салат (4%), салат «Мимоза» (2%), бутерброды со шпротами (2%) и заливная рыба (2%).