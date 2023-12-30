Украшение новогоднего стола: готовим салат Оливье с семгой и икрой

На праздничный стол традиционно мы ставим самые лучшие блюда, и куда же в этот праздник без Оливье? Если вы хотите попробовать вариант этого салата с рыбой, предлагаем отличный для этого рецепт. Дополните порцию ржаным хлебом и зеленым маслом.
Ингредиенты:
Для салата:
- Запеченный картофель — 200 гр
- Запеченная морковь — 1 шт
- Отварные яйца — 2 шт
- Свежий огурец — 1 шт
- Соленый огурец — 2 шт
- Замороженный горошек — 100 гр
- Каперсы — 40 гр
- Икра — 50 гр
- Слабосоленая семга — 220 гр
- Укроп и петрушка — по 2 веточки
- Перепелиные яйца и еще немного икры для подачи
- Майонез для заправки
- Для зеленого масла:
- Сливочное масло 82,5% — 50 гр
- Пучок зелени
- Чеснок — 1 зубчик
Процесс приготовления:
Зеленое масло готовим заранее. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры с нарезанной зеленью и измельченным чесноком. Выкладываем на пищевую пленку, формуем колбаску и убираем в холодильник.
Картофель, морковь, яйца очищаем и нарезаем кубиком, перемешиваем. Огурцы и семгу нарезаем кубиком. Горошек размораживаем и бланшируем. Рубим зелень.
Смешиваем все ингредиенты вместе. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
Подаем украсив отварными перепелиными яйцами и икрой. Дополняем блюдо ржаным хлебом с зеленым маслом.
Фото: социальные сети