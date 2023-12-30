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Украшение новогоднего стола: готовим салат Оливье с семгой и икрой

На праздничный стол традиционно мы ставим самые лучшие блюда, и куда же в этот праздник без Оливье? Если вы хотите попробовать вариант этого салата с рыбой, предлагаем отличный для этого рецепт. Дополните порцию ржаным хлебом и зеленым маслом.

Украшение новогоднего стола: готовим салат Оливье с семгой и икрой
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для салата:

  • Запеченный картофель — 200 гр
  • Запеченная морковь — 1 шт
  • Отварные яйца — 2 шт
  • Свежий огурец — 1 шт
  • Соленый огурец — 2 шт
  • Замороженный горошек — 100 гр
  • Каперсы — 40 гр
  • Икра — 50 гр
  • Слабосоленая семга — 220 гр
  • Укроп и петрушка — по 2 веточки
  • Перепелиные яйца и еще немного икры для подачи
  • Майонез для заправки
  • Для зеленого масла:
  • Сливочное масло 82,5% — 50 гр
  • Пучок зелени
  • Чеснок — 1 зубчик

Процесс приготовления:

Зеленое масло готовим заранее. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры с нарезанной зеленью и измельченным чесноком. Выкладываем на пищевую пленку, формуем колбаску и убираем в холодильник.

Картофель, морковь, яйца очищаем и нарезаем кубиком, перемешиваем. Огурцы и семгу нарезаем кубиком. Горошек размораживаем и бланшируем. Рубим зелень.

Смешиваем все ингредиенты вместе. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Подаем украсив отварными перепелиными яйцами и икрой. Дополняем блюдо ржаным хлебом с зеленым маслом.

Фото: социальные сети

Еда
Салат оливье
Новогодний стол