Украшение новогоднего стола: готовим салат Оливье с семгой и икрой

На праздничный стол традиционно мы ставим самые лучшие блюда, и куда же в этот праздник без Оливье? Если вы хотите попробовать вариант этого салата с рыбой, предлагаем отличный для этого рецепт. Дополните порцию ржаным хлебом и зеленым маслом.