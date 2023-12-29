В Россию попала партия Coca-Cola с опасными веществами в составе

В Россию попала крупная партия Coca-Cola с опасными веществами в составе: «отрава» завозилась из Казахстана
В частности, в напитках был найден опасный подсластитель аспартам, признанный специалистами канцерогеном, провоцирующим онкологию.
Как утверждает Mash, на полки российских магазинов попали контрафактные напитки Coca-Cola с опасным составом. В газировке обнаружены компоненты, незаявленные в составе.
Например, аспартам, ранее признанный Всемирной организацией здравоохранения канцерогеном. Опасные напитки нашли уже в Москве, Подмосковье и в Краснодарском крае. Указывается, что газировку поставляли из Казахстана.