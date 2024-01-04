3 рецепта безалкогольного глинтвейна

Глинтвейн обычно готовится на основе красного вина с добавлением специй, фруктов и иногда даже ликера. Однако для людей, избегающих алкоголя или просто предпочитающих безалкогольные напитки, также существуют опции создания этого напитка. "Рамблер" поделится интересными рецептами безалкогольного глинтвейна, которые подарят вам тепло и уют в холодные дни.

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Классический безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты: 750 мл яблочного сока

500 мл воды

100 г коричневого сахара

1 апельсин

1 лимон

5 гвоздик

3 палочки корицы

5 кардамоновых стручков

Щепотка молотого мускатного ореха

Щепотка молотого имбиря

Инструкции: В большой кастрюле смешайте яблочный сок, воду и коричневый сахар. Тонко нарежьте апельсин и лимон, и добавьте их в смесь. Добавьте гвоздику, корицу, кардамон, молотый мускатный орех и молотый имбирь. Нагрейте смесь на среднем огне до тех пор, пока она не доведется до кипения. Затем убавьте огонь и кипятите напиток приблизительно 15–20 минут. Перед подачей удалите все специи и фрукты из напитка. Разлейте глинтвейн в чашки и подавайте горячим.

Имбирный безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты 1 литр яблочного сока

500 мл воды

2 столовые ложки свежего сока лимона

2 столовые ложки меда

3 кусочка свежего имбиря (почищенного и нарезанного)

2 палочки корицы

6 гвоздик

1 чайная ложка измельченного кардамона

Дольки апельсина (для украшения)

Инструкции В большой кастрюле смешайте яблочный сок, воду, лимонный сок и мед. Добавьте нарезанный имбирь, корицу, гвоздику и кардамон. Нагрейте смесь на среднем огне до кипения, затем убавьте огонь и кипятите приблизительно 15–20 минут. Перед подачей удалите имбирь и специи из напитка. Разлейте в чашки, украсьте дольками апельсина и подавайте.

Черносмородиновый безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты 1 литр черносмородинового сока

500 мл воды

100 г сахара

2 палочки корицы

6 гвоздик

1 чайная ложка измельченного имбиря

Ломтики апельсина (для украшения)

Инструкции Смешайте черносмородиновый сок, воду и сахар в кастрюле и нагрейте на среднем огне. Добавьте корицу, гвоздику и имбирь. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и кипятите напиток приблизительно 15–20 минут. Перед подачей удалите корицу, гвоздику и имбирь из напитка. Разлейте в чашки, украсьте ломтиками апельсина и подавайте.

Безалкогольный глинтвейн — это отличный способ согреться в холодные дни, не взирая на отсутствие алкоголя. Эти рецепты, полные ароматов и вкусов специй и фруктов, станут прекрасным угощением как для детей, так и для взрослых.