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3 рецепта безалкогольного глинтвейна

Глинтвейн обычно готовится на основе красного вина с добавлением специй, фруктов и иногда даже ликера. Однако для людей, избегающих алкоголя или просто предпочитающих безалкогольные напитки, также существуют опции создания этого напитка. "Рамблер" поделится интересными рецептами безалкогольного глинтвейна, которые подарят вам тепло и уют в холодные дни.

3 рецепта безалкогольного глинтвейна
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Классический безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

  • 750 мл яблочного сока
  • 500 мл воды
  • 100 г коричневого сахара
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 5 гвоздик
  • 3 палочки корицы
  • 5 кардамоновых стручков
  • Щепотка молотого мускатного ореха
  • Щепотка молотого имбиря

Инструкции:

  1. В большой кастрюле смешайте яблочный сок, воду и коричневый сахар. Тонко нарежьте апельсин и лимон, и добавьте их в смесь.
  2. Добавьте гвоздику, корицу, кардамон, молотый мускатный орех и молотый имбирь.
  3. Нагрейте смесь на среднем огне до тех пор, пока она не доведется до кипения. Затем убавьте огонь и кипятите напиток приблизительно 15–20 минут.
  4. Перед подачей удалите все специи и фрукты из напитка.
  5. Разлейте глинтвейн в чашки и подавайте горячим.

Имбирный безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты

  • 1 литр яблочного сока
  • 500 мл воды
  • 2 столовые ложки свежего сока лимона
  • 2 столовые ложки меда
  • 3 кусочка свежего имбиря (почищенного и нарезанного)
  • 2 палочки корицы
  • 6 гвоздик
  • 1 чайная ложка измельченного кардамона
  • Дольки апельсина (для украшения)

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Инструкции

  1. В большой кастрюле смешайте яблочный сок, воду, лимонный сок и мед.
  2. Добавьте нарезанный имбирь, корицу, гвоздику и кардамон. Нагрейте смесь на среднем огне до кипения, затем убавьте огонь и кипятите приблизительно 15–20 минут.
  3. Перед подачей удалите имбирь и специи из напитка.
  4. Разлейте в чашки, украсьте дольками апельсина и подавайте.

Черносмородиновый безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты

  • 1 литр черносмородинового сока
  • 500 мл воды
  • 100 г сахара
  • 2 палочки корицы
  • 6 гвоздик
  • 1 чайная ложка измельченного имбиря
  • Ломтики апельсина (для украшения)

Инструкции

  1. Смешайте черносмородиновый сок, воду и сахар в кастрюле и нагрейте на среднем огне.
  2. Добавьте корицу, гвоздику и имбирь. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и кипятите напиток приблизительно 15–20 минут.
  3. Перед подачей удалите корицу, гвоздику и имбирь из напитка.
  4. Разлейте в чашки, украсьте ломтиками апельсина и подавайте.

Безалкогольный глинтвейн — это отличный способ согреться в холодные дни, не взирая на отсутствие алкоголя. Эти рецепты, полные ароматов и вкусов специй и фруктов, станут прекрасным угощением как для детей, так и для взрослых.

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