3 рецепта безалкогольного глинтвейна
Глинтвейн обычно готовится на основе красного вина с добавлением специй, фруктов и иногда даже ликера. Однако для людей, избегающих алкоголя или просто предпочитающих безалкогольные напитки, также существуют опции создания этого напитка. "Рамблер" поделится интересными рецептами безалкогольного глинтвейна, которые подарят вам тепло и уют в холодные дни.
Классический безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
- 750 мл яблочного сока
- 500 мл воды
- 100 г коричневого сахара
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 5 гвоздик
- 3 палочки корицы
- 5 кардамоновых стручков
- Щепотка молотого мускатного ореха
- Щепотка молотого имбиря
Инструкции:
- В большой кастрюле смешайте яблочный сок, воду и коричневый сахар. Тонко нарежьте апельсин и лимон, и добавьте их в смесь.
- Добавьте гвоздику, корицу, кардамон, молотый мускатный орех и молотый имбирь.
- Нагрейте смесь на среднем огне до тех пор, пока она не доведется до кипения. Затем убавьте огонь и кипятите напиток приблизительно 15–20 минут.
- Перед подачей удалите все специи и фрукты из напитка.
- Разлейте глинтвейн в чашки и подавайте горячим.
Имбирный безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты
- 1 литр яблочного сока
- 500 мл воды
- 2 столовые ложки свежего сока лимона
- 2 столовые ложки меда
- 3 кусочка свежего имбиря (почищенного и нарезанного)
- 2 палочки корицы
- 6 гвоздик
- 1 чайная ложка измельченного кардамона
- Дольки апельсина (для украшения)
Инструкции
- В большой кастрюле смешайте яблочный сок, воду, лимонный сок и мед.
- Добавьте нарезанный имбирь, корицу, гвоздику и кардамон. Нагрейте смесь на среднем огне до кипения, затем убавьте огонь и кипятите приблизительно 15–20 минут.
- Перед подачей удалите имбирь и специи из напитка.
- Разлейте в чашки, украсьте дольками апельсина и подавайте.
Черносмородиновый безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты
- 1 литр черносмородинового сока
- 500 мл воды
- 100 г сахара
- 2 палочки корицы
- 6 гвоздик
- 1 чайная ложка измельченного имбиря
- Ломтики апельсина (для украшения)
Инструкции
- Смешайте черносмородиновый сок, воду и сахар в кастрюле и нагрейте на среднем огне.
- Добавьте корицу, гвоздику и имбирь. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и кипятите напиток приблизительно 15–20 минут.
- Перед подачей удалите корицу, гвоздику и имбирь из напитка.
- Разлейте в чашки, украсьте ломтиками апельсина и подавайте.
Безалкогольный глинтвейн — это отличный способ согреться в холодные дни, не взирая на отсутствие алкоголя. Эти рецепты, полные ароматов и вкусов специй и фруктов, станут прекрасным угощением как для детей, так и для взрослых.
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