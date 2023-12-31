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Россиянам посоветовали не держать телефон в руках во время готовки холодца

Во время готовки холодца лучше не использовать телефон, поскольку устройство, упавшее в кастрюлю, будет невозможно восстановить, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова.

Россиянам посоветовали не держать телефон в руках во время готовки холодца
© Mir24.TV

«Редко Новый год обходится без холодца. Однако мобильное устройство и ваш семейный рецепт могут оказаться несовместимы. Не стоит стоять у плиты с телефоном в руках, ведь если он упадет в кипящий холодец, единственным верным решением станет сдача устройства в пункт, где принимают аккумуляторы», – сказал эксперт.

По его словам, телефон можно спасти, если он упал в остывший, но не до конца застывший холодец. Тогда нужно достать устройство и аккуратно протереть его. При этом не стоит облизывать смартфон, поскольку слюна для него так же губительна, чем закуска.

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