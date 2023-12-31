Россиянам посоветовали не держать телефон в руках во время готовки холодца

Во время готовки холодца лучше не использовать телефон, поскольку устройство, упавшее в кастрюлю, будет невозможно восстановить, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова.

«Редко Новый год обходится без холодца. Однако мобильное устройство и ваш семейный рецепт могут оказаться несовместимы. Не стоит стоять у плиты с телефоном в руках, ведь если он упадет в кипящий холодец, единственным верным решением станет сдача устройства в пункт, где принимают аккумуляторы», – сказал эксперт.

По его словам, телефон можно спасти, если он упал в остывший, но не до конца застывший холодец. Тогда нужно достать устройство и аккуратно протереть его. При этом не стоит облизывать смартфон, поскольку слюна для него так же губительна, чем закуска.