Эндокринолог назвала наиболее полезные блюда на новогоднем застолье

Врач-эндокринолог Наталья Тананакина рассказала, какие блюда на праздничном столе не навредят фигуре и здоровью.

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Как рассказала кандидат медицинских наук праздничный стол может быть полезным, если отказаться от жирной пищи, майонезных салатов и выпечки. По словам эксперта, самыми полезными блюдами являются винегрет и греческий салат. Об этом пишет издание "Известия".

– Первый богат витаминами и клетчаткой. Поскольку овощи обычно варятся в кожуре, то сохраняют при этом все полезные вещества и микроэлементы, – отметила врач.

Тананакина объяснила, что греческий салат отличается невысокой калорийностью и богатством полезных микроэлементов. Он способствует улучшению процесса пищеварения.