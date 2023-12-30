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Эндокринолог Тананакина назвала наиболее полезные блюда на новогоднем застолье

Врач-эндокринолог Наталья Тананакина рассказала, какие блюда на праздничном столе не навредят фигуре и здоровью.

Эндокринолог назвала наиболее полезные блюда на новогоднем застолье
© Vse42.ru

Как рассказала кандидат медицинских наук праздничный стол может быть полезным, если отказаться от жирной пищи, майонезных салатов и выпечки. По словам эксперта, самыми полезными блюдами являются винегрет и греческий салат. Об этом пишет издание "Известия".

– Первый богат витаминами и клетчаткой. Поскольку овощи обычно варятся в кожуре, то сохраняют при этом все полезные вещества и микроэлементы, – отметила врач.

Тананакина объяснила, что греческий салат отличается невысокой калорийностью и богатством полезных микроэлементов. Он способствует улучшению процесса пищеварения.

Вместе с тем в список полезных блюд специалист добавила салат из бурраты с томатами, салат "Капрезе", холодец, а также угощения из нежирных видов мяса и рыбы.

Еда