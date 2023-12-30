Россиянам назвали способы выгодно собрать новогодний стол

Достаточно, если на столе будут два всего салата, пара холодных закусок и одно горячее. Не нужно стремиться поразить собравшихся обилием закусок, большинство из которых после застолья отправится в холодильник. Можно попросить гостей принести что-то с собой Диана Сорк дала юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)