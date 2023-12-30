Диетолог посоветовала замену оливье постящимся
Соблюдающим православный рождественский пост вместо оливье на новогоднем столе подойдет салат из фасоли и тунца. Такой совет дала главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пишет РИА «Новости».
«Хорошей альтернативой салатам с добавлением ветчины, копченостей и колбасных изделий станут различные салаты из свежих овощей с добавлением фруктов, орехов, зелени, различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов. Например, салат из отварной красной фасоли, тунца в собственном соку, помидоров черри, красного лука с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и петрушки», – предложила диетолог.
Вместо селедки под шубой можно приготовить винегрет с малосоленой сельдью, в качестве альтернативы холодцу – заливную рыбу с овощами, добавила Стародубова.
По словам эксперта, на горячее постящимся можно приготовить блюда из круп и бобовых. Например, фруктово-овощной плов с добавлением тыквы, айвы и орехов кешью.
«Или приготовить красную чечевицу, тушеную с помидорами, луком и грибами. На десерт лучше всего подойдут свежие фрукты и ягоды», – рассказала Стародубова.
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