Диетолог посоветовала замену оливье постящимся

«Хорошей альтернативой салатам с добавлением ветчины, копченостей и колбасных изделий станут различные салаты из свежих овощей с добавлением фруктов, орехов, зелени, различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов. Например, салат из отварной красной фасоли, тунца в собственном соку, помидоров черри, красного лука с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и петрушки», – предложила диетолог.