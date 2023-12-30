Оригинальные закуски для новогоднего стола: четыре отличных рецепта

Если вы хотите подать оригинальные закуски к новогоднему столу, посмотрите нашу подборку. Тут и интересная подача любимых салатов, и быстрая закуска в виде елочек, а также вдохновение для творчества.

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Ролл Оливье

Ингредиенты: Тонко нарезанная ветчина

2 вареные картофелины

1 вареная морковь

Перепелиные яйца — 8-10 шт

Зеленый горошек 2-3 столовые ложки

Майонез по вкусу

Процесс приготовления:

Натираем картофель, морковь, огурцы на крупной терке. Огурцам даем стечь лишний сок. У перепелиных яиц отрезаем кончики и попки.

Собираем ролл. На коврик для роллов расстилаем пленку, на нее выкладываем ветчину слегка внахлест. Затем слой картофеля и смазываем майонезом. С последним не перебарщиваем, иначе ролл будет разваливаться. Выкладываем слой огурцов, на него слой моркови, майонез. Яйца выкладываем полосой плотно к друг другу. Аккуратно заворачиваем в несколько слоев пленки и отправляем в холодильник на час.

Нарезаем ролл на 8 частей, снимаем пленку и укладываем на блюдо. Украшаем шапочкой из майонеза и зеленым горошком.

Закусочные профитроли с красной икрой

Ингредиенты:

Для профитролей: Вода — 250 мл

Соль — 1/3 ч. л

Сливочное масло — 100 г

Мука — 150 г

3 крупных яйца

Для начинки: Творожный сыр



Зелень по вкусу



Красная икра

Процесс приготовления:

Важно: нужно тщательно просеять муку, яйца должны быть комнатной температуры и нельзя открывать крышку во время выпекания профитролей.

Ставим на огонь воду с нарезанными кусочками масла, добавляем соль. Когда вода закипит, масло растает, добавляем сразу всю муку и быстро вымешиваем деревянной лопаткой тесто. Получится симпатичный колобок.

Слегка остужаем тесто и вмешиваем первое яйцо. Тесто начнет расслаиваться, но нам нужно сделать его снова однородным. Добавляем второе яйцо, затем третье. Возможно, яиц понадобится меньше, ориентируетесь на плотность вашей муки, тесто не должно получится слишком жидким. В идеале заварное тесто тянется за ложкой, но при этом сохраняет форму, не расползаясь на противне.

С помощью кондитерского мешка и фигурной насадки «звезда» выдавливаем небольшие шарики на противень, застеленный пекарской бумагой, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Выпекаем в разогретой до 190°C духовке в течение 15 минут. Затем уменьшаем температуру до 170°C и выпекаем еще 15 минут. После выключения духовки оставляем готовые профитроли в ней минут на 10.

Для начинки 400 г творожного сыра смешиваем с любимой зеленью. Если сыр очень густой, добавьте пару ложек сметаны. Взбиваем миксером и перекладываем в кулинарный мешок. Остывшие профитроли разрезаем пополам и наполняем кремом, сверху кладем ложечку икры.

Закусочный вариант селедки под шубой

Ингредиенты: 1 средняя свекла

1 средняя морковь

1 яйцо

2 ст.л. майонеза

2-3 зубчика чеснока (2 из них на хлеб)

Пучок укропа и зелень для украшения

1/2 луковицы для подачи

150 г филе соленой сельди

Хлеб черный ржаной или бородинский

Соль-перец по вкусу

Процесс приготовления:

Свеклу, морковь, яйцо отвариваем и трем на мелкой терке, соединяем в миске, добавляем майонез, 1 зубчик чеснока через пресс, мелко нарезанный чеснок, соль, перец, все размешиваем и отправляем в холодильник.

Хлеб режем кругляшками или прямоугольниками, подсушиваем в духовке 5-7 минут при 200°C растираем кусочки хлеба с двух сторон чесноком.

Свекольную массу скатываем шариками и кладем на хлеб, на шарик кладем селедку и украшаем зеленым и репчатым луком.

Закуска «Елочки»

Хлеб для тостера

Творожный сыр

Красная рыба

Огурец

Гранат, кедровые орешки, зелень для украшения Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Хлеб нарезаем на треугольники и поджариванием в тостере.

Намазать треугольники творожным сыром.

Разложить красную рыбку

Тонко очень нарезать огурец.