Врач назвал самый явный признак плохой красной икры

Самый первый, железный способ не отравиться испорченной икрой — понюхать! Ибо запах гниющей рыбы, коим обладает данная икра, ни с чем не перепутать. Также испортившаяся икра становится темнее из-за гниения. Также черная икра не блестит на свету, а становится матовой. А жидкость в банке — гуще. Протухшая икра горькая, — цитирует врача News.ru.