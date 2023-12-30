Россиянам раскрыли, сколько красной икры можно съедать в неделю

Красная икра – один из главных атрибутов Нового года в России. С продуктом делают всевозможные закуски, однако не все знают, что увлекаться им нельзя.

«Красная икра при умеренном употреблении (50–70 граммов в день) может стать ценным источником ненасыщенных жирных кислот наряду с жирной рыбой, растительными маслами и орехами», – отметил диетолог Алексей Кабанов.

По его словам, важно соблюдать правильный баланс насыщенных и ненасыщенных жиров, а также углеводов и белков. Кабанов отметил, что икра, продающаяся в магазинах, перенасыщена солью. В результате можно спровоцировать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, деменции и ожирения.

Диетолог рекомендует отдавать предпочтение натуральным морепродуктам, а не консервированным. Лучше готовить рыбу на пару.

Детям до 12 лет красную икру можно давать только в небольших количествах – не более 30–50 граммов в неделю. Для взрослых допустимая порция – до 150 граммов в неделю, пожилым людям – не более 50–100 граммов, передает «Доктор Питер».