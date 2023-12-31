CNN: Шампанское может исчезнуть из-за изменений климата к 2050 году
Любимый во всем мире алкоголь — шампанское — вскоре может исчезнуть из-за перемены климатических условий в мире. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Согласно данным стартапа ClimateAi, к 2050 году популярные сорта винограда, из которых производят шампанское, могут прекратить свое существование. Используя сотни глобальных климатических моделей, спутниковую и полевую информацию, исследователи спрогнозировали будущее данной ягоды.
«Шампанское — уникальный напиток. Ему нужны теплые и солнечные дни для создания насыщенности, а также прохладные ночи для формирования той кислотности, которая придает ему тот приятный, освежающий вкус, который мы так любим», — заявил вице президент стартапа Уилл Клеттер.
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