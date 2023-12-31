«Шампанское — уникальный напиток. Ему нужны теплые и солнечные дни для создания насыщенности, а также прохладные ночи для формирования той кислотности, которая придает ему тот приятный, освежающий вкус, который мы так любим», — заявил вице президент стартапа Уилл Клеттер.