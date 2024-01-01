Корица: полезные свойства, вред, сколько можно употреблять в день
Эта специя укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение.
«Корицу можно смело назвать не только самой популярной у большинства из нас пряностью, но ещё и самой зимней: именно её добавляют в различные напитки, выпечку и десерты. Поэтому будет важно узнать, что, кроме своего приятного вкуса, она обладает и значительной пользой для организма», - Алена Денисова
нутрициолог, эксперт FPA.
Чем полезны пряности?
Специи, травы и пряности веками использовались как в кулинарных, так и в лечебных целях. Они не только улучшают вкус, аромат и цвет блюд и напитков, но также защищают от острых и хронических заболеваний: всё чаще рассматривается возможность их использования в лечебных и терапевтических целях.
Исследования показывают, что специи обладают антиоксидантной, противовоспалительной, антиканцерогенной, снижающей уровень глюкозы и холестерина активностью, а также свойствами, влияющими на когнитивные функции и настроение.
Спектр полезных для здоровья свойств объясняется наличием биологически активных компонентов, включая серосодержащие соединения, дубильные вещества, алкалоиды, особенно флавоноиды и полифенолы. Такие виды, как гвоздика, розмарин, шалфей, орегано и корица, являются отличными источниками антиоксидантов благодаря высокому содержанию фенольных соединений.
Кроме этого, специи и пряности — это самый простой и наименее дорогой способ улучшить вкус продукта без добавления жиров, сахара, соли или промышленных жиров.
Что из себя представляет корица и в чём заключается её польза?
Корица представляет собой смесь питательных веществ, обычно используемую в качестве пряности. Она долгое время применялась как традиционное лекарственное средство, оказывая многочисленные биологические эффекты на организм.
К положительным свойствам корицы относят:
- способность контролировать уровень сахара в крови, замедляя скорость поступления глюкозы в организм. Исследования показывают, что для этого достаточно потреблять 1 г корицы в день;
- снижение уровня холестерина;
- замедление процесса прогрессирования преддиабета к диабету;
- поддержание иммунитета. Кроме корицы, этим свойством обладают куркума, гвоздика, имбирь, тмин, базилик, фенхель и чёрный перец;
- положительное влияние на микробиом кишечника. Это происходит благодаря полифенолам, природным антиоксидантам. Они метаболизируются различными микробами в нижних отделах кишечника и превращаются в усваиваемые, полезные для здоровья вещества;
- помощь в снижении частоты, продолжительности и тяжести мигреней;
- облегчение обострения подагры и артрита.
Корица и кассия: в чём разница?
Не все знают, что сейчас можно приобрести как корицу, так и очень похожую на неё внешне, но не по свойствам, кассию.
Корицу получают из коры тропического вечнозелёного дерева. Хотя эта сладкая специя бывает четырёх видов, более популярны два из них: Cinnamomum zeylanicum, также известный как цейлонская корица, и Cinnamomum cassia, являющийся китайской кассией или индонезийской корицей.
Из этих двух цейлонских видов корица более сладкая и насыщенная по вкусу, она также стоит дороже, чем кассия, которая более широко доступна.
Как выбрать и хранить корицу?
При выборе корицы важно обратить внимание на её запах: когда пряность свежая, есть сладкие нотки.
Молотая корица хранится около шести месяцев, тогда как палочки корицы — до одного года, прежде чем они потеряют свой блеск. Держать пряность стоит в тёмном месте и герметичном контейнере.
Что можно приготовить?
Корица используется как в десертах, так и обычных блюдах. Её можно добавить в:
- рисовый пудинг;
- шарлотки;
- штрудели;
- пряники;
- печенье и другие десерты;
- супы;
- блюда из риса, моркови и тыквы;
- смесь специй карри;
- заправки для салатов;
- пряные соусы;
- варенье;
- глинтвейн;
- кофе;
- какао.
Кроме этого, корица хорошо сочетается с яблоками, грушами и сливой.
В чём опасность корицы?
Важно знать, что корица содержит кумарин. В больших дозах он может быть вреден для здоровья печени. К побочным эффектам также относятся головная боль и диарея, вызванные высокими дозами её биологически активных соединений. Более низкий уровень вещества имеет цейлонская пряность, что делает её лучшим вариантом для регулярного употребления.
Сколько можно съедать корицы в день?
Точная доза, обеспечивающая оптимальный эффект от употребления корицы, всё ещё обсуждается. Однако в среднем ежедневная норма приравнивается к 0,5-1 ч.л. в день (примерно 2-5 г).
При этом важно учитывать тип корицы: поскольку кассия содержит большее количество биологически активного соединения кумарина, от 7 до 18 мг на одну ч.л., что может быть токсичным для печени.
Корица – это не только вкусная и ароматная добавка к блюдам и напиткам, но ещё и элемент здорового рациона, который при употреблении в допустимых количествах принесёт пользу организму.