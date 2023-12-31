Врач-нутрициолог объяснила, как не переесть в новогоднюю ночь

Новый год уже шагает по России, а вместе с ним нас ожидает праздничное застолье, которое зачастую изобилует не самыми полезными для здоровья блюдами и напитками.

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Врач-нутрициолог Екатерина Стасюк в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказала, как избежать новогоднего переедания.

Первое, что, по её словам, необходимо сделать, – дать себе установку не переесть. При этом специалист подчеркнула, что не нужно в течение дня голодать и лелеять мысли о ночном обжорстве. А вот заранее позаботиться о новогоднем меню врач рекомендует.

«Не надо готовить много салатов, достаточно двух, заправленных растительным маслом, – пояснила Стасюк. – Бутерброды лучше заменить на канапе или сырную, мясную тарелки. В качестве основного блюда использовать мясо птицы – запечённый гусь, курица, индейка, а гарнир сделать из овощей или бобовых».

Также она советует не ставить на стол хлеб, так как чаще всего гости не вспоминают про него, если им не сказать.

Кроме того, нутрициолог рекомендует за 25-30 минут до застолья пить воду в неограниченных количествах, а перед первым тостом отдать предпочтение закускам.

«Не забывайте об активности. После двух-трех тостов идите танцевать, можно прогуляться», – резюмировала Стасюк.