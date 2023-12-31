Исследование: определенный сорт сыра помогает снизить уровень холестерина

Учёные выяснили, что популярный норвежский сыр обладает удивительной пользой для здоровья. Результаты их исследования опубликованы в Британском медицинском журнале Nutrition Prevention & Health, пишет Express.

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Речь идёт о сыре «Ярлсберг». В ходе эксперимента 66 здоровых женщин со средним возрастом 33 года и нормальным индексом массы тела ежедневно ели 57 г «Ярлсберга» или 50 г «Камамбера». Авторы выбрали именно эти сорта сыра, поскольку они имеют одинаковое содержание жиров и белков, но норвежский сыр к тому же богат витамином К2.

Каждые шесть недель учёные брали кровь добровольцев на анализ. Результаты показали, что уровни общего и «плохого» холестерина значительно снизились в группе, употреблявшей сыр «Ярлсберг».