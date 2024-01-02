Быстрый рецепт десерта с клубникой и творожным сыром

Если у вас есть клубника и творожный сыр, прекрасный десерт к праздничному столу вам обеспечен.

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Если потратить немного времени и оформить его в форме Санта Клауса, будет очень оригинально!

Ингредиенты:

Клубника — 300 г

Сливки 33-35% — 50 г

Крем-чиз или творожный сыр — 50 г

Сахарная пудра — 15 г

Темный шоколад для украшения

Процесс приготовления:

Клубнику помыть, отрезать плодоножки, чтобы низ ягод был ровным. У каждой ягодки отрезать верхушку — будущий колпачок Санты.

Взбить сливки с крем-чизом и сахарной пудрой в густую массу (до твердых пиков, чтоб не растекалась). Переложить в кондитерский мешок. Можно просто отрезать хвостик мешка, если у вас одноразовые, или использовать насадку — фигурную или с обычным круглым отверстием.

Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке импульсами, выложить в кондитерский мешочек с очень маленькой дырочкой на конце. Лучше использовать одноразовый мешочек, чтобы отрезать у него кончик как нужно.

Выдавить небольшое количество сливочного крема на усеченную ягодку, накрыть клубничным колпачком и на него выдавить еще немного крема, чтоб получился помпончик. Повторить для всех ягод.