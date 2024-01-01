Самые полезные соусы назвала диетолог

Состав у купленных в магазине и приготовленных самостоятельно дома кетчупа и майонеза отличается. Диетолог отметила, что домашние продукты – более полезны, так как в их рецептах нет ничего лишнего.

По словам кандидата медицинских наук, врача-диетолога Маргариты Арзуманян, для приготовления томатного соуса – или кетчупа – нужны лишь помидоры, специи и оливковое масло.

«Получается очень хороший продукт. А если прочитать, что входит в состав кетчупа из магазина, то там могут быть загуститель, крахмал, глутамат натрия и большое количество соли и сахара», – объяснила врач.