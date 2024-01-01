Диетолог рассказала о пользе икры из баклажан

- Цвет качественной баклажанной икры может варьироваться от светло-коричневого до коричневого. Если она приготовлена методом тушения, то цвет будет светлее, если методом обжаривания – то темнее. Главное, чтобы окраска была равномерной. Если под крышкой икра расслоилась и там виден слой масла или жидкости, значит, при изготовлении была нарушена технология производства или использовались замороженные продукты. Такой товар лучше не покупать.