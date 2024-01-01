Врач-диетолог рассказала о пользе икры из баклажан
Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина рассказала , что в баклажанах есть элементы, необходимые для кроветворения. Медь, кобальт и марганец нужны для функции селезенки, костного мозга, для поддержания уровня гемоглобина в норме и образования эритроцитов.
Причем баклажанная икра сохраняет все ценные свойства овоща. Для икры требуется особый сорт – с плотной мякотью и насыщенным вкусом. Это – диетический продукт. В 100 г – всего 110 ккал.
Врач-диетолог отметила, что из-за добавления растительного масла икра, конечно, калорийнее самих баклажанов.
- Но в овощах содержатся пищевые волокна, которые снижают усвоение лишних жиров, а кроме того, улучшают функцию кишечника и желчного пузыря, действуя как мягкое послабляющее средство.
Но это не значит, что можно есть баклажанную икру бесконтрольно, но умеренная ее порция не навредит фигуре. И поможет организму усвоить меньше жира из другой пищи.
Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова отметила, что при покупке икры нужно обращать внимание на оттенок.
- Цвет качественной баклажанной икры может варьироваться от светло-коричневого до коричневого. Если она приготовлена методом тушения, то цвет будет светлее, если методом обжаривания – то темнее. Главное, чтобы окраска была равномерной. Если под крышкой икра расслоилась и там виден слой масла или жидкости, значит, при изготовлении была нарушена технология производства или использовались замороженные продукты. Такой товар лучше не покупать.