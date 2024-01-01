Названа неожиданная польза имбирных пряников

Имбирные пряники невероятно полезны для здоровья, пишет сертифицированный диетолог Рейс Хейзел в личном блоге на портале The Conversation. Традиционное рождественское угощение в первую очередь принесет пользу за счет неизменного ингредиента — имбиря.

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Эта специя широко используется как в традиционной, так и в альтернативной медицине. Исследования показывают, что имбирь способен улучшить пищеварение, уменьшить тошноту и помочь бороться с простудой и гриппом. Кроме того, считается, что имбирь может способствовать снижению веса, помогает справиться с артритом, а также может облегчить менструальные симптомы.

Корица, без которой сложно представить праздничную выпечку, тоже полезна для здоровья. Эта пряность обладает антимикробными свойствами и богата антиоксидантами. По словам эксперта, корица может уменьшить воспаление в организме и оказывать омолаживающий эффект на кожу.