Названы три главных фрукта, которые нужно есть зимой

Три наиболее полезных фрукта, которые стоит употреблять в зимний период для повышения иммунитета, назвали специалисты.

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На первом месте расположился гранат. В нем содержится большое количество витамина C. Он защищает от простуды и инфекций. Данный витамин также полезен для укрепления кровеносных сосудов. Еще в гранатовых зернах есть никотиновая кислота, которая снижает нагрузку на глаза и защищает от перенапряжения.

Далее расположилась хурма. Этот фрукт – естественный антидепрессант, который поможет снять накопившееся напряжение и взглянуть на мир с позитивом. Помимо этого, в хурме содержится большое количество йода. Он оказывает положительное влияние на центральную нервную систему и щитовидную железу. Хурма улучшает зрение благодаря высокому содержанию бета-каротина, говорится в материале портала «Живая Кубань».

На завершающем третьем месте – мандарины. Этот фрукт оказывает положительное влияние на процесс сжигания жира в организме человека. Мандариновые шкурки помогают в пищеварительном процессе и стимулируют аппетит. Употреблять их рекомендуется в виде отвара: следует залить шкурки кипящей водой и держать на огне примерно пять минут, после чего охладить и процедить. Отвар готов к употреблению.