Ученые нашли простой способ сделать кофе еще вкуснее

Американские ученые из Университета Орегона нашли простой метод сделать такой популярный напиток, как кофе, еще вкуснее. Специалисты выяснили, что для этого перед помолом в зерна следует добавить воду.

Как сообщает CNN, в ходе эксперимента химики взяли несколько зерен разных видов и обжарили их в лабораторных условиях. Затем специалисты измерили статическое электричество в каждом образце после помола, размер частиц свежемолотого кофе, после чего продегустировали готовый бодрящий напиток.