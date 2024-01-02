Как долго можно хранить оливье, холодец и другие новогодние блюда
Специалист Роспотребнадзора рассказала, каков срок годности самых популярных новогодних блюд.
Итак, срок хранения оливье - не более 12 часов. "Когда в блюде смешиваются продукты с разной стойкостью к хранению, бактерии и другие микроорганизмы значительно быстрее выводят его из строя. Благоприятной средой для размножения микробов считается и майонез, которым традиционно заправляют оливье. Как только вы посолили салат, начинает выделяться влага, а там, где влага, там микробы, там начинает расти и обычная микрофлора, и патогенная, если она туда попала", - рассказала агентству ТАСС начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
Срок хранения сельди под шубой тоже не более 12 часов. Слабосоленая селедка, входящая в салат, портится быстрее. И если салат хранить дольше рекомендуемого срока, то можно отравиться, еще и токсинами рыб.
И холодец можно хранить столько же - 12 часов. Это связано с тем, что обычно отваренное мясо разделывается вручную, поэтому в него можно занести вредные микробы. А бульон, которым это мясо заливается - благоприятная питательная среда для их размножения, поясняет Раева.
Открытую банку красной икры можно хранить не больше5-6 дней.
Запеченную или жареную курицу - максимум 36 часов.
Мясо по-французски - 24 часа, а винегрет - 18 часов.