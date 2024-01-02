Как долго можно хранить оливье, холодец и другие новогодние блюда

Итак, срок хранения оливье - не более 12 часов. "Когда в блюде смешиваются продукты с разной стойкостью к хранению, бактерии и другие микроорганизмы значительно быстрее выводят его из строя. Благоприятной средой для размножения микробов считается и майонез, которым традиционно заправляют оливье. Как только вы посолили салат, начинает выделяться влага, а там, где влага, там микробы, там начинает расти и обычная микрофлора, и патогенная, если она туда попала", - рассказала агентству ТАСС начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.