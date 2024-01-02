Диетолог рассказала о пользе и вреде граната

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, кому и зачем следует ограничить употребление плодов граната.
«Гранат содержит витамин К, фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть органические кислоты и антиоксиданты, которые также важны для здоровья. Они являются профилактическим фактором, препятствующим возникновению сердечно-сосудистых и ряда онкологических заболеваний», – объяснила специалист.
Однако Круглова рекомендует сократить употребление или и вовсе отказаться от граната людям с сахарным диабетом и патологиями ЖКТ. По ее словам, в состоянии стойкой ремиссии есть гранат можно, но в связи с тем, что в нем есть простые углеводы, необходимо следить за нормой съеденного.
Эксперт подчеркнула, что между гранатовым соком и цельным плодом следует выбирать последнее, так как в плоде содержатся полезные для организма пищевые волокна, которые отсутствуют в соке.
«В соке много органических кислот и аскорбиновой кислоты, и в некоторых случаях это может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, поэтому детям его лучше давать разбавленным», – заявила Круглова в интервью радио Sputnik.