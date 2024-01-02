Вкусный чай для долгих прогулок: 4 рецепта согревающего напитка

Вкусный чай для долгих прогулок: четыре рецепта согревающего напитка
Если в праздничные дни вы хотите отправиться на долгую прогулку в парк или лес, прихватите с собой термос с чаем.
Предлагаем несколько подходящих для этого рецептов.
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Облепиховый чай
Ингредиенты:
- Облепиха (свежая или замороженная) — 150 г
- Лимон (апельсин) — 1 шт
- Кипяченая вода — 600 мл
- Мед — 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Облепиху перебрать, помыть в дуршлаге и дать стечь воде.
- Превращаем в пюре при помощи блендера или толкушки для картофеля. Если вы используете замороженную ягоду, ее лучше залить небольшим количеством кипятка, чтобы проще было разминать облепиху.
- Выкладываем облепиховое пюре в чайник, добавляем дольки лимона (апельсина) и заливаем горячей водой. Настаиваем и добавляем мед!
Цитрусовый чай
Ингредиенты:
- Апельсин — 1 шт
- Яблоко — 1 шт
- Лимон — 0,5 шт
- Черный чай — 2 ч. л.
- Мед — 2 ст.л.
- Корица — 1 ч. л.
- Свежая мята — несколько веточек
Процесс приготовления:
- Апельсин нарезать кольцами, а затем каждое кольцо разделить на 4 части.
- Яблоко нарезать дольками.
- Лимон разделить на 2 части и выжать сок из каждой в чайник.
- Выложить ингредиенты в чайник, залить мёдом и добавить корицу или мяту.
- Добавить заварку и залить горячей водой.
- Хорошо перемешать и дать настояться 15 минут.
Чай для хорошего иммунитета
Ингредиенты:
- Палочка корицы — 0,5 шт
- Бадьян — 2 шт
- Корень имбиря — 20 г
- Лимон — 0,5 шт.
- Веточка мяты
Процесс приготовления:
- Небольшой корень имбиря натереть на терке, добавить корицу, бадьян, лимон и веточку мяты.
- Залить все горячей водой (не кипятком) и дать постоять минут 20. Можно добавить ложечку меда.
Имбирный чай
Ингредиенты:
- Корень имбиря — 50 г
- Апельсин — 200 г
- Лимон — 60 г
- Мед — 50 г
- Листья свежей мяты — 5 шт
Процесс приготовления:
- Начинаем делать чай с выдавливания апельсинового сока, который потом вместе с мякотью выливаем в заварник.
- Добавляем туда же сок половины лимона. Мякоть в этом случае лучше выбросить — она может добавить нежелательную горечь.
- Чистим имбирь от кожицы и натираем его на мелкую терку. Нужно следить, чтобы сок, который выделяется с имбиря при натирании, попадал в чайник. С веточек мяты обрываем листики, рвем их и добавляем в сок.
- Готовую смесь заливаем горячей водой. Так как мед теряет свои полезные свойства при высоких температурах, выдерживаем минуту, чтобы вода смешалась с холодным соком и чай начал остывать. После этого добавляем мед и оставляем чай завариваться.
Пить горячий чай можно уже через 10–15 минут.