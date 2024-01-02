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Вкусный чай для долгих прогулок: четыре рецепта согревающего напитка

Если в праздничные дни вы хотите отправиться на долгую прогулку в парк или лес, прихватите с собой термос с чаем.

Вкусный чай для долгих прогулок: 4 рецепта согревающего напитка
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Предлагаем несколько подходящих для этого рецептов.

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Облепиховый чай

Ингредиенты:

  • Облепиха (свежая или замороженная) — 150 г
  • Лимон (апельсин) — 1 шт
  • Кипяченая вода — 600 мл
  • Мед — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Облепиху перебрать, помыть в дуршлаге и дать стечь воде.
  2. Превращаем в пюре при помощи блендера или толкушки для картофеля. Если вы используете замороженную ягоду, ее лучше залить небольшим количеством кипятка, чтобы проще было разминать облепиху.
  3. Выкладываем облепиховое пюре в чайник, добавляем дольки лимона (апельсина) и заливаем горячей водой. Настаиваем и добавляем мед!

Цитрусовый чай

Ингредиенты:

  • Апельсин — 1 шт
  • Яблоко — 1 шт
  • Лимон — 0,5 шт
  • Черный чай — 2 ч. л.
  • Мед — 2 ст.л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Свежая мята — несколько веточек

Процесс приготовления:

  1. Апельсин нарезать кольцами, а затем каждое кольцо разделить на 4 части.
  2. Яблоко нарезать дольками.
  3. Лимон разделить на 2 части и выжать сок из каждой в чайник.
  4. Выложить ингредиенты в чайник, залить мёдом и добавить корицу или мяту.
  5. Добавить заварку и залить горячей водой.
  6. Хорошо перемешать и дать настояться 15 минут.

Чай для хорошего иммунитета

Ингредиенты:

  • Палочка корицы — 0,5 шт
  • Бадьян — 2 шт
  • Корень имбиря — 20 г
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Веточка мяты

Процесс приготовления:

  1. Небольшой корень имбиря натереть на терке, добавить корицу, бадьян, лимон и веточку мяты.
  2. Залить все горячей водой (не кипятком) и дать постоять минут 20. Можно добавить ложечку меда.

Имбирный чай

Ингредиенты:

  • Корень имбиря — 50 г
  • Апельсин — 200 г
  • Лимон — 60 г
  • Мед — 50 г
  • Листья свежей мяты — 5 шт

Процесс приготовления:

  1. Начинаем делать чай с выдавливания апельсинового сока, который потом вместе с мякотью выливаем в заварник.
  2. Добавляем туда же сок половины лимона. Мякоть в этом случае лучше выбросить — она может добавить нежелательную горечь.
  3. Чистим имбирь от кожицы и натираем его на мелкую терку. Нужно следить, чтобы сок, который выделяется с имбиря при натирании, попадал в чайник. С веточек мяты обрываем листики, рвем их и добавляем в сок.
  4. Готовую смесь заливаем горячей водой. Так как мед теряет свои полезные свойства при высоких температурах, выдерживаем минуту, чтобы вода смешалась с холодным соком и чай начал остывать. После этого добавляем мед и оставляем чай завариваться.

Пить горячий чай можно уже через 10–15 минут.

Еда