Диетолог объяснила пользу рыбы для людей старше 50 лет

Людям после 50 лет необходимо есть рыбу, поскольку в этом возрасте организм нуждается в большем количестве белка для поддержания мышечной массы и силы, заявила «Вечерней Москве» врач-диетолог Ольга Редина. По ее словам, это помогает быть более энергичными и продлевает молодость.

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Людям после 50 лет нужно есть рыбу, потому что в этом возрасте необходимо больше белка для поддержания мышечной массы и силы, так как происходит ее естественное снижение. Это помогает продлить молодость организма и быть более энергичными, — сообщила Редина.

Врач подчеркнула, что рыба является полноценным источником белка и содержит необходимые для поддержания здоровья организма аминокислоты. Он также добавила, что этот продукт имеет большое количество омега-3 жирных кислот, незаменимых для полноценной жизни. Помимо этого, по словам Рединой, регулярное потребление рыбы способно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.