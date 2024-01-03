Волгоградцы съели 3 тонны шашлыка и 10 тысяч блинов в 2023 году

В прошедшем году на территории областного центра в рамках мероприятий, посвященных проводам зимы, Дню Победы, молодежному фестивалю #ТриЧетыре, а также Дню города, были организованы специальные гастрономические площадки и отдельные фуд-точки.

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Кроме того, при проведении масштабных мероприятий также было организовано приготовление солдатской каши, плова и других блюд, которыми посетителей угощали бесплатно.

Как сообщили в мэрии, в 2023 году во время общегородских мероприятий гости и жители Волгограда съели 3 тонны шашлыка, что приравнивается к весу целого слона, 10 тыс. блинов, 1500 жареных колбасок, 6 тыс. пирожков и другой выпечки, 3 тыс. порций шаурмы, 1000 порций хинкали, 2500 порций сладкой ваты и попкорна и 5 тыс. штук мороженого.

Из прохладительных напитков наиболее популярны были квас, лимонады и соки – 7 тыс. л, а среди согревающих напитков были чай и кофе – 4 тыс. л.