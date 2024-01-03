Для красивых праздников: готовим шоколадные маффины

Впереди еще целая неделя праздников, и наверняка к приходу гостей вы захотите приготовить какой-то десерт. Обратите внимание на шоколадные маффины, их любят и взрослые, и дети.

© Eva.ru

Ингредиенты:

Молоко — 150 мл

Сливочное масло — 80 г

Яйца СО — 2 шт

Мука — 250 г

Сахар — 130 г (можно чуть больше)

Шоколад темный — 120 г

Какао — 20 г

Разрыхлитель — 5 г

Сода — 1 г

Соль — щепотка

Цедра апельсина — 1 ст.л.

Вишня вяленая — 70 г

Шоколадная плитка — по желанию

Процесс приготовления:

Молоко, шоколад, масло и 100 г сахара нагреть до растворения всех ингредиентов, остудить и по одному добавить яичные желтки, каждый раз хорошо перемешать.

Взбить белки со щепоткой соли до устойчивой пены, постепенно добавить 30 г сахара.

Просеять муку, соль, разрыхлитель и соду.

Влить шоколадную массу в мучную, на низкой скорости миксера взбить. По ложке добавить

взбитые белки и аккуратно перемешать до однородной консистенции. Добавить цедру с вишней, перемешать.

Наполнить формы для маффинов больше чем на половину, сверху выложить разломанные куски шоколада и выпекать в разогретой до 180С духовке 22-25 минут.