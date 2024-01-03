Для красивых праздников: готовим шоколадные маффины
Впереди еще целая неделя праздников, и наверняка к приходу гостей вы захотите приготовить какой-то десерт. Обратите внимание на шоколадные маффины, их любят и взрослые, и дети.
Ингредиенты:
Молоко — 150 мл
Сливочное масло — 80 г
Яйца СО — 2 шт
Мука — 250 г
Сахар — 130 г (можно чуть больше)
Шоколад темный — 120 г
Какао — 20 г
Разрыхлитель — 5 г
Сода — 1 г
Соль — щепотка
Цедра апельсина — 1 ст.л.
Вишня вяленая — 70 г
Шоколадная плитка — по желанию
Процесс приготовления:
Молоко, шоколад, масло и 100 г сахара нагреть до растворения всех ингредиентов, остудить и по одному добавить яичные желтки, каждый раз хорошо перемешать.
Взбить белки со щепоткой соли до устойчивой пены, постепенно добавить 30 г сахара.
Просеять муку, соль, разрыхлитель и соду.
Влить шоколадную массу в мучную, на низкой скорости миксера взбить. По ложке добавить
взбитые белки и аккуратно перемешать до однородной консистенции. Добавить цедру с вишней, перемешать.
Наполнить формы для маффинов больше чем на половину, сверху выложить разломанные куски шоколада и выпекать в разогретой до 180С духовке 22-25 минут.
Фото: свободные интернет-источники