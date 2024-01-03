Рождественские привычки других стран, которые стоит украсть и нам
В Новый год и Рождество волшебство охватывает весь мир. В каждой стране есть свои обычаи и привычки, которые могут удивить и даже шокировать. Мы собрали самые необычные праздничные порядки из разных стран, которые можно украсть и в наши реалии.
Великобритания
Традиционным рождественским блюдом в Британии считается пудинг. В каждой семье есть свой рецепт приготовления этого блюда, однако большинство английских семей придерживаются определенных ингредиентов. Вы тоже можете подумать всей семьей, какое блюдо станет особенным в вашем доме в новогодние праздники. Пусть это станет вашей традицией на долгие годы — готовить вкусный десерт или основное блюдо всем вместе.
Ирландия
Одна из последних стран в Европе, которая строго оберегает традиции. При этом большинство современных ирландцев очень суеверны. Так, во многих домах, даже в крупных городах Ирландии, хозяева тратят несколько часов на следующий день после Рождества, чтобы выгнать злых духов из дома. Что интересно, прогоняют духов хлебом, который остался с праздничного стола. Если вы тоже любите подобные обряды, стоит попробовать «очистить» дом в эти новогодние праздники.
Испания
Забавная и в то же время вкусная традиция существует уже многие годы в Испании. Удобно, что традиция большое новогодняя, чем рождественская, а потому легко применимая и к празднованию нашего Нового года. Все просто — под каждый бой курантов съедаем по виноградине, как это делают испанцы. Считается, что этот ритуал поможет привлечь удачу в дом. Кроме того, в рождественскую ночь можно продолжить поедание винограда, главное, успеть съесть гроздь до часа ночи.
Эстония
И снова вкусная традиция. Многие эстонские семьи придерживаются правила — необходимо употребить пищу в течение дня от семи до двенадцати раз. Причем это важно сделать в первый день нового года или в само Рождество. И да, никакой физической активности в этот день, все выходы из дома с целью прогулки оставьте на следующий день.
Шотландия
Для любителей получать подарки есть занимательная традиция из Шотландии. Все дело в том, что первый гость в новом году всегда приносит подарок хозяевам. Это не должен быть супердорогой презент, идеально, если подарок сделан своими руками. Многие шотландцы предпочитают дарить традиционный алкоголь или сладости на всю семью.
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