Эксперт: нельзя есть варенье, в котором появилось даже немного плесени

Технолог Ершова: нельзя есть варенье, в котором появилось даже немного плесени. Находчивые россияне подумают: «Да это же мелочи жизни» — и уберут испортившиеся места ложкой. Но это бессмысленно, если вы беспокоитесь о своём здоровье. Плесень — это микроскопические грибки, в процессе развития которых выделяются невидимые глазу яды. Узнать, как глубоко они проникли в толщу продукта, просто невозможно.

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Как понять, что варенье испортилось? Главные признаки

Правильно приготовленное и закатанное варенье можно хранить до 2–3 лет при температуре от +1 до +15 градусов, рассказала «Доктору Питеру» доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. Но есть исключения.

Три признака того, что варенье испортилось

Вкус и цвет изменились. К этому времени в варенье появился новый ингредиент — бактерии или грибки. Они могут вызвать сильное пищевое отравление.

Есть плесень. Даже если её совсем немного, не стоит убирать поражённые кусочки. Единственное верное решение — попрощаться с баночкой.

Варенье с косточками. Например, варенье из ягод или фруктов с косточками (черешня, вишня, абрикосы, персики, сливы) можно хранить не дольше 6–8 месяцев. Косточки выделяют синильную кислоту — для организма это яд.