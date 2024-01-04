Врач назвала 7 причин каждый день есть петрушку

Диетолог Денисова: петрушка поможет снабдить организм витаминами C и K. Эта зелень прекрасно впишется в рацион всех, кто заботится о здоровье. Полюбить её можно как минимум по семи причинам — от небольшой калорийности до профилактики серьёзных заболеваний. Подробнее о полезных свойствах петрушки aif.ru рассказала к. м. н., врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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Польза петрушки

1. Много витамина C. В 100 г этой зелени содержится полторы суточной нормы.

2. Витамин K играет важную роль в здоровье костей, участвует в кроветворении и нужен для свёртывания крови.

3. Фолиевая кислота помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и жизненно необходима беременным.

4. Минералы: калий, магний, марганец, кальций и железо. Калий, например, участвует в регуляции водно-солевого обмена, он стимулирует выведение жидкости из организма, тем самым помогая снижать артериальное давление и уменьшать отёки.

5. Редкие антиоксиданты — мирицетин и апигенин. Последний нужен для профилактики сердечно-сосудистых, некоторых онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезни Альцгеймера и схожих с ней. Также в петрушке есть и другие антиоксиданты — бета-каротин, лютеин, зеаксантин. Они хороши для профилактики болезней глаз, в том числе возрастной катаракты.

6. Пищевые волокна позволяют организму избавляться от всего вредного и ненужного, в том числе избытка жиров и холестерина. Также они регулируют моторику желудочно-кишечного тракта, стимулируют пищеварение и помогают бороться с запорами.

7. Минимум калорий — в 100 г содержится менее 50 ккал. Петрушку можно добавить в меню разгрузочной диеты.