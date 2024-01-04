Диетолог назвала четыре важные причины съедать больше овощей

Овощи богаты антиоксидантами и другими полезными веществами, которые помогают в профилактике различных заболеваний, способствуют продлению молодости и красоты, рассказала aif.ru врач-диетолог Наталья Денисова. По ее словам, следует съедать не менее 300–400 граммов овощей в день.

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Чем больше в организме разных антиоксидантов, тем меньше риск заболеть сахарным диабетом, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеванием, тем крепче наша иммунная система, — рассказала она.

Основными доводами в пользу употребления овощей являются содержащиеся в них витамины и полезные вещества. В их числе Денисова назвала витамин С, бета-каротин, фолаты и пищевые волокна.

И все они крайне важны. Так что это минимум четыре причины ежедневно употреблять как можно больше овощей, — отмечает специалист.

Однако, подчеркнула Денисова, не все овощи наиболее полезны в сыром виде. В случае с витамином С продукт действительно лучше употреблять свежим, но, например, морковь и томаты, которые содержат бета-каротины, рекомендуется термически обработать — так жирорастворимый витамин лучше усвоится.