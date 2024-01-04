Врач раскрыл рецепт похмельного коктейля

«В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит в совокупности с контрастным душем», – отметил эксперт.

Асанов подчеркнул, что во время похмельного синдрома нельзя пить алкоголь, кофе и крепкий чай, которые повышают давление. Допустимо употребление домашнего кваса. Некоторым помогает рассол, однако в нем содержится уксусная кислота, которая перегружает печень при похмелье, передает «Мослента».