Врач раскрыл рецепт похмельного коктейля
При похмелье запрещены напитки, повышающие давление. Рецепт коктейля от похмелья раскрыл врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской КБ Тимур Асанов.
«В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит в совокупности с контрастным душем», – отметил эксперт.
Асанов подчеркнул, что во время похмельного синдрома нельзя пить алкоголь, кофе и крепкий чай, которые повышают давление. Допустимо употребление домашнего кваса. Некоторым помогает рассол, однако в нем содержится уксусная кислота, которая перегружает печень при похмелье, передает «Мослента».
Напомним, новогодние праздники – любимое всеми время веселья, но обильные застолья с алкоголем могут привести к сильному похмелью наутро. «ФедералПресс» разобрался, какие продукты и блюда помогут в борьбе с последствиями безудержного возлияния.