Вредная красота. Врач объяснил, что не так с имбирными пряниками

Врач Умнов: в имбирные пряники добавляют синтетические пряности. А всё ненатуральное, как известно, здоровью не друг. Поэтому, прикупив зимних сладостей в виде ёлочек и снежинок, настроение вы себе, конечно, повысите, но организму навредите. Подробнее об этом Life.ru рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

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По словам врача, в лучшем случае в составе покупных имбирных пряников будут пшеничная мука, сахар-песок, вода, маргарин, повидло или мёд, яичный и какао-порошок, специи, ароматизаторы, разрыхлитель, а также сахар и красители для рисунка.

Сливочного масла или деревенских яиц там не окажется, считает Умнов. При этом, например, маргарин с сахарной глазурью плохо сказываются на работе печени.

Имбирные пряники в виде человечков и звёздочек очень нравятся детям. Есть проблема — в них часто добавляют восточные пряности: душистый перец, корицу, имбирь, гвоздику и кардамон. Но всё это маленьким детям противопоказано.

В целом праздничное лакомство опасно не только из-за состава. Не всегда можно узнать, когда пряники испекли и как их хранили. При этом максимальный срок годности у них — 20 дней.